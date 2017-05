Nantes Spectacles. Elle est dingue la saison du Grand T

0

La billetterie ouvrira du 20 au 22 juin dans le hall du Grand T puis sera mise en ligne. Coup d'oeil sur la programmation.

Catherine Blondeau, directrice de ce T majuscule, aime inventer le théâtre de demain et aime partager cet enthousiasme avec les Nantais. La liste du nouveau cru serait trop longue ici à dérouler. D'où ce butinage au hasard d'une plaquette, dont le geyser de fumée rose au milieu d'un désert, invite au voyage.

Par exemple, l'histoire de « Moi, Corinne Dadat » vaut son pesant de cacahuètes. La rencontre s'est faite où travaillait le metteur en scène Mohamed El Khatib. Il lui disait toujours bonjour, elle ne lui répondait pas jusqu'au jour où il lui a demandé pourquoi. « C'est pour tous les autres qui ne me répondent jamais quand je leur dis bonjour. » Ambiance. Mohamed El Khatib s'est alors lancé dans un pari dingue. Convaincre cette femme de ménage, la cinquantaine, du lycée Sainte-Marie de Bourges, de venir dialoguer avec lui sur un plateau. La dame, qui a du caractère, n'a pas dit banco tout de suite, on s'en doute. « Ca donne un spectacle très suprenant », commente Catherine Blondeau puisque Corinne Dadat (c'est son vrai nom) partage aussi la scène avec la danseuse Elodie Guezou. Dans le même ordre d'idée complètement folle, le metteur en scène a imaginé « Stadium » où comment emmener sur une scène 53 vrais supporters du FC Lens, dont 43 de la famille Dupuis. « La plus petite est âgée de 6 ans et l'ancêtre 84. Ils joueront cinq jours en avril et seront logés à la ligue de football de Saint-Sébastien ». Parmi les autres bonnes nouvelles (il y en a plein), l'incroyable univers de Johann Le Guillerm dans « Attraction » ou l'arrivée de la Nantaise Anaïs Allais, artiste associée au Grand T. Comédienne fétiche de Wajdi Mouawad, elle présentera une création autour de son histoire familiale.

