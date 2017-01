Nantes Speed Burger ouvre un second magasin

0

Quatre ans après l’ouverture du premier magasin rue Paul-Bellamy, Stéphane Robin et Nicolas Teysseire développent aujourd’hui un second point de vente Speed Burger Nantes. Le spécialiste de la livraison de burger « à la française » cherche à embaucher 15 personnes en CDI. Les emplois à pouvoir sont ceux d’employés polyvalents de cuisine à temps complets et de livreurs à scooter à temps partiels. Situé 22, boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance, ce deuxième magasin ouvrira fin janvier et desservira l’Île de Nantes, Beaulieu et une partie de Rezé et Saint-Sébastien-sur-Loire.