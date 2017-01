Nantes ADN Ouest lance son accélérateur pour les start-up

0

Le réseau d’entrepreneurs du numérique ADN Ouest a lancé ce mardi 17 janvier à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Nantes Saint-Nazaire son accélérateur dédié aux start-up : « ADN Booster ». Quatre jeunes pousses intègrent ce dispositif pour six mois : Evals by A2JV, actuellement au Hub Creatic de Nantes ; Baludik, qui propose une application pour des balades loisirs ; les Vendéens de Moderato Social et Digitemis, spécialisée dans la cybersécurité. ADN Booster espère accompagner ainsi 15 start-up par an en les aidant à accélérer leur développement. ADN Booster ne prend pas de parts dans le capital. Les start-up, qui ont dépassé le stade "early stage" et déjà leurs premiers clients, déboursent 2 000 € pour intégrer le dispositif. Elles bénéficient d'un accompagnement spécialisé auprès des partenaires d'ADN Ouest : juridique, RH, business, marketing, développement à l'international…

