Nantes Stationnement gratuit en zone jaune jusqu'au 15 août

10 000 places de parking, situées en zone jaune, seront gratuites du 14 juillet au 15 août inclus. Sont notamment concernés : les quartiers Monselet, Mellinet, Cité des congrès, île de Nantes, Viarme et Joffre. Toutefois, cette mesure prise par la métropole n'inclut pas les parkings clos et n'affecte pas non plus l'hypercentre de Nantes. Situées en zone rouge, les places restent payantes du lundi au samedi inclus, de 9 heures à 19 heures. Cela comprend, entre autres, les zones de l'île Gloriette, les places situées à proximité du jardin des plantes ainsi que les abords sud et nord de la gare SNCF.