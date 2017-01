Nantes Mondial de hand 2017 : les rendez-vous au village de Nantes la Bleue

0

Lors du Mondial de football 1998, la plage Copacabana, située cours Saint-André avait ravi et attiré un public cosmopolite. Le handball s'en est inspiré et propose un village en accès gratuit Phénome’Nantes dans le Grand Palais de la Beaujoire. À découvrir cet après-midi ou ce week-end à l'occasion des matches des Bleus.

« C’est un lieu convivial, un lieu de rencontres, de restauration, d’animation, explique Pierre Orrière le président de la ligue régionale de handball. Chaque jour, le public peut profiter de concerts, suivre des matches sur grand écran, profiter d’un terrain gonflable ou de jeux vidéo. Il y a même une nurserie ».

Ceux qui n'ontpas de billet peuvent y avoir accès via une contremarque à prendre à l’entrée n° 2 (en face de l’entrée du parking du stade de la Beaujoire, côté Ranzay). La jauge est limitée à 2 500 personnes. Et c’est gratuit.

Le programme du Village

Vendredi 13 janvier : Ouverture à 16 h 15. Match France - Japon à 17 h 45. Concert Cachemire à 19 h 30.. Fermeture à 21 h 30.

Samedi 14 janvier : Ouverture à 13 h 30. Batucada Samba à 14 h. Match Brésil - Pologne à 14 h 45. Tremplin musical What da funk à 16 h 30. Match Norvège - Russie à 17 h 45. Tremplin musical Granny's in love again à 19 h 30. Fermeture à 21 h.

Dimanche 15 janvier : Ouverture à 16 h 15. Animations à 16 h 30. Match France - Norvège à 17 h 45. Concert Punto Final à 19 h 30. Fermeture à 21 h.

Lundi 16 janvier : Site fermé.

Mardi 17 janvier : Ouverture à 13 h 30. Match Norvège - Brésil à 14 h. Animations à 16 h. Match Pologne - Japon à 17 h 45. Concert Bad Mules à 19 h 30. Match France - Russie à 20 h 45. Vainqueur tremplin musical à 22 h 30. Fermeture à 23 h 30.

Mercredi 18 janvier : Site fermé.

Jeudi 19 janvier : Ouverture à 13 h 30. Match Russie - Brésil. Animations à 16 h. Match France - Pologne à 17 h 45. Concert Jean-Claude Crystal à 19 h 30. Match Japon - Norvège à 20 h 45. Fermeture à 23 h.