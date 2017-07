Nantes Sur la ligne 1, des animaux fantastiques

0

Maxime Labat a eu l’idée de faire parcourir aux Nantais 540 millions d’années au fil des arrêts du tramway dans le cadre de l'exposition "La Tram' du temps".

A quoi ressemblaient les animaux et les végétaux qui peuplaient la Terre il y a des millions d’années ? Pour rendre cette partie de notre histoire accessible au grand public, le médiateur scientifique Maxime Labat l’a réduite à l’échelle humaine : celle de quelques arrêts de tramways sur la ligne 1, à Nantes. « Car chacun peut facilement imaginer la distance entre deux arrêts de tram ».

« Il existe des animaux bien plus fascinants que les licornes »

De Gare maritime à la gare SNCF, on parcourt ainsi quelques 540 millions d’années. Les dinosaures apparaissent à partir de Commerce. L’arrêt Chantiers navals est le seul arrêt qui corresponde parfaitement à une date clé : le passage entre deux époques, l’Ordovicien et le Silurien. A chaque escale, explications et illustrations géantes attendent les voyageurs. L’objectif : montrer que la nature a beaucoup d’imagination. « On invente des licornes, alors qu’il y a des animaux bien plus fascinants sur Terre. Les Narvals, par exemple ! La science ne désenchante pas le monde, au contraire : elle stimule l’imaginaire. »

Plus d'information dans Presse Océan du jeudi 27 juillet 2017.