Nantes Sur la piste d’un bar au nom emblématique, l’Octroi

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Qui nous racontera l’histoire de ce bar L’Octroi, situé au 83 route de Sainte-Luce à Nantes. A quelle époque a t-il été créé, qui étaient ses anciens propriétaires, à quel moment ce "péage" nanatis s'est arrêté... Autant de questions que se posent Ludovic (photo) et Delphine Langevin qui tiennent ce bar PMU depuis 13 ans. " Sous le carrelage, il y a l’ancienne pesée de l’octroi », confie le patron. Pour le reste de l’histoire, avis aux érudits et lecteurs nantais !

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com