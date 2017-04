Nantes Mémoire. Du nouveau sur les «compagnons de la Marjolaine»

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Après avoir publié cette photographie et le nom de ces personnages ( "Emile Etienne, Linguan, Henri Rouquier Lagane et Le Roy") André-Hubert Le Clerc nous écrit ceci : "Emile Etienne (Nantes 1853-Nantes 1923), était le fils d'Emile Etienne, raffineur de sucre à Nantes, ce dernier fils de Jean-Baptiste Etienne, armateur et raffineur associé aux Say. Henri Rougier-Lagane était l'époux d'Alice Etienne, et donc beau-frère du premier Emile. Ces "compagnons", n'étaient en rien des artistes. En revanche, il y avait beaucoup de soirées mondaines déguisées, et il s'agit sans doute d'une de ces photos prises à l'occasion".

Benoist Le Clerc nous précise également qu'il s'agirait plutôt d'une "photo liée à un bal costumé de l'époque, il était courant dans les gazettes nantaises de prendre des photos des meilleurs costumes d'un bal organisé par les notabilités locales. Pour preuve Emile Etienne (mon arrière grand oncle) appartenait à la Famille Etienne propriétaire des Raffineries Etienne Cezard à Nantes et puis par alliance aux SAY, Henri Rougier Lagane était son beau frère il avait épousé Alice Etienne".

