Nantes Sur les traces du Surréalisme

Le détonateur du Surréalisme avait pour nom Jacques Vaché. Au château, une expo retrace son parcours.

Jacques Vaché, « c'était un peu notre Kurt Cobain nantais », résume Patrice Allain, l'un des commissaires de l'exposition « Aux origines du Surréalisme, cendres de nos rêves » actuellement au musée de Nantes, château des ducs de Bretagne.

Que reste-t-il de ce jeune homme, de ses copains qui ont fait les quatre cents coups à Nantes ? Il reste des lettres, nombreuses et illustrées, qu'écrivaient ce soldat depuis le front, une poignée de photographies et des lieux qu'ils ont hantés en ville. Mais aussi désormais de nombreuses études autour de celui qui a exercé une profonde influence sur les surréalistes et, tout particulièrement, sur André Breton.

