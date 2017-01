Nantes Surréalisme : le 6 janvier 1919, la mort de Jacques Vaché

0

Le château des ducs de Bretagne présente une nouvelle exposition « Aux origines du Surréalisme, cendres de nos rêves » du 11 février au 28 mai prochain.

l y a tout juste 98 ans, le 6 janvier 1919, Jacques Vaché alors âgé de 24 ans, mourait d’une overdose d’opium dans l’Hôtel de France situé place Graslin à Nantes. Ami du créateur du mouvement surréaliste, André Breton, il deviendra une icône posthume à travers lui. Avant cette tragédie, Jacques Vaché avait formé avec Eugène Hublet, Pierre Bisserié et Jean Sarment, ses camarades de classe du Lycée de Nantes (futur lycée Clemenceau) le « groupe des Sârs ».

Joyeux copains, amoureux des lettres, ils publieront notamment un petit journal « En route mauvaise troupe » qui fera scandale. Les Sârs portent les valeurs qui seront plus tard celles du surréalisme : la révolte contre les valeurs bourgeoises de la société, la remise en question du langage, l’écriture automatique. Cette génération sera ensuite sacrifiée sur l’autel de la Première guerre Mondiale. Le destin de chacun est scellé dans sa singularité, mais tous ensemble sont devenus « le groupe de Nantes », indissociable des origines du surréalisme suite à la rencontre d'André Breton avec Jacques Vaché, figure centrale du groupe. C’est leur histoire qui est racontée au château des ducs dans une exposition intitulée « Aux origines du surréalisme, cendres de nos rêves ». L’exposition retrace leur parcours, dans leur quotidienneté et leur intimité, aussi bien que dans l'histoire intellectuelle du 20e siècle. Seul Jean Sarment (né le 13 janvier 1897) échappera à la mort et deviendra auteur.



Aux origines du surréalisme, cendres de nos rêves ». Du 11 février au 28 mai.

Commissariat général : Marion Chaigne, conservatrice responsable du service Patrimoine de la Bibliothèque municipale de Nantes

Commissariat scientifique : Patrice Allain, maître de conférences à l’Université de Nantes