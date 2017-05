Nantes Switch Up une plateforme en ligne pour déménager efficacement

0

Cécile Renault et Gabrielle Rodier viennent de lancer une solution digitale d'accueil des personnes qui déménagent, Switch Up.

Trouver un nid pour sa petite famille, inscrire les enfants dans leur nouvelle école... Le déménagement peut être une source de stress, surtout quand on arrive de l'étranger. La fondatrice de Switch up, Gabrielle Rodier, connaît bien ce sentiment : « J'ai notamment suivi mon conjoint en Nouvelle-Calédonie. J'ai commencé là-bas à aider des expatriés canadiens à s'installer. Depuis mon retour à Nantes en 2013, je réfléchis à une solution qui permette d'arriver dans une nouvelle ville dans de bonnes conditions ».

Switch up propose donc de trouver un logement adapté et bien situé, mais aussi une aide pour l'inscription des enfants à l'école, dans les démarches administratives et l'intégration. « Les gens choisissent sur notre plateforme en ligne leur ville d'arrivée et ils sont tout de suite mis en lien avec des Welcomers, des professionnels qui pourront les accompagner dans ces différents domaines, indique Gabrielle Rodier. Nous proposons aux entreprises d'utiliser la solution Mobilipass ou de créer un portefeuille en ligne pour chaque salarié en mobilité et lui allouer ainsi un budget fixe. »

Switch Up s'adresse d'abord à des entreprises qui souhaitent accompagner au mieux leurs salariés au moment d'une embauche ou d'une mutation. « Mais la solution est adaptée pour des fonctionnaires ou des professions libérales », remarque Gabrielle Rodier.

Retrouvez plus d'informations dans Presse Océan mercredi 31 mai