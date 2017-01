Nantes Teester, le site qui donne la parole aux clients dans des vidéos

0

Créé par un Nantais, Teester propose à des consommateurs de réaliser leurs propres tests produits dans des vidéos destinées à des sites de commerce en ligne.

L’idée a germé dans le cerveau de Julien Chevalier alors qu’il travaillait pour un grand site d’e-commerce. « Je cherchais comment enrichir les fiches produits avec des vidéos. Et je me suis dit que le mieux était de donner la parole aux consommateurs ».

Via une appli mobile, chaque utilisateur peut filmer ses produits et donner ses conseils. Les vidéos les plus « likées » reçoivent des bons d’achat (de 100 à 500 euros) et sont diffusées sur les sites de commerce en ligne.

Six mois après son lancement, Teester compte déjà plus de 5 000 utilisateurs. De grandes marques et sites d’e-commerce lui font confiance, dont Samsung, Babyliss, Cdiscount, Rue du commerce...

Plus d'informations demain dans Presse Océan.