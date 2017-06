Nantes Tentative d'escroquerie : gare aux faux couvreurs

0

Les policiers lancent un appel à vigilance après la tentative d'escroquerie dont a été victime un couple de retraités nantais, jeudi.

Peu avant midi, ces nonagénaires reçoivent la visite d'un homme qui se prétend couvreur et dit travailler chez un voisin. C'est d'ailleurs de son poste de travail que, ment-il, il a remarqué une défaillance sur la couverture en zinc de la cheminée des retraités. Avec aplomb, il leur explique qu'en cas d'intempéries c'est le dégât des eaux assuré. Il leur propose d'aller vérifier cela de plus près.

Il sollicite alors l'assistance d'un prétendu collègue et les deux inconnus pénètrent chez les victimes. Après être monté dans le grenier, le faux couvreur demande au couple de l'argent en contrepartie de futurs travaux. Mais, devenus méfiants, les Nantais ne tombent pas dans le panneau et enjoignent les escrocs de quitter leur maison. Ce que font les deux suspects, non sans proférer quelques menaces de représailles.