Nantes Théâtre. Le Grand T va s'étendre à l'horizon 2020

La construction d’une nouvelle salle (350 places), le réaménagement de l'accueil, du hall et de la librairie initiales et unrapprochement avec Musique et danse de Loire-Atlantique son en réflexion au Grand T. Le Département (propritéaore des lieux) a voté une enveloppe de 15 millions d’euros en vue de ces transformations. Un appel d’offres (à hauteur de 190 000 €) vient d’être lancé pour engager une étude de faisabilité sur ce projet de rénovation et d’extension de ce théâtre.

