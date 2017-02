Nantes Thomas Fersen en show case (gratuit) à la Fnac

0

La Fnac de Nantes accueille Thomas Fersen ce mercredi 1er mars à 17 h 30 pour son 10e album « Un coup de queue de vache ! » Il viendra présenter au public plusieurs titres inédits et dédicacera son opus à l’issue du show case. Près de quatre ans après son aventure musicale en compagnie du groupe TheGinger Accident, ’auteur-compositeur-interprète français revient avecunalbum dont les titres lui ont été inspirés par ses moments passés à la campagne, il explique: "Les histoires que je raconte à travers les chansons se déroulent dans une ferme («Un coup de queue de vache!», «La cabane de mon cochon»),dans les champs et la forêt qui l'entourent («Tu n'as pas les oreillons »,«Testament»…), près de la mer («Dans les rochers de Beg-an-Fry») mais aussi en ville,où l a nature s'est installée dans les vies tristes et sauvages («As-tu choisi?), puis dans les baisers que reçoit une jeune femme de son amoureux au coude chevreuil («Les petits sabots»), pour clore la boucle.