Nantes Tirs à Malakoff : « C'est inquiétant »

Des habitants, résignés, demandent plus de sécurité après les récents tirs. Ambiance ce jeudi au marché à Malakoff.

Ce matin, place Rosa-Parks, entre les marchands de fruits et les charcutiers, les conversations portent rapidement sur les récents coups de feu vendredi dernier - rue d'Irlande vers 21 h 45 - et mardi - cette fois-ci vers la rue de Madrid - (*). « C'est quand même inquiétant. On n'a rien entendu, mais il ne faudrait pas qu'on prenne une balle perdue quand on est à notre balcon »

Cette habitante de longue date, qui préfère rester anonyme, aimerait que ça cesse. "Ce n'était pas comme ça quand on est arrivés dans le quartier". Malgré cela, elle aime sa vie ici. Regrette aussi "toujours plus de béton dans le quartier" et "la supérette qui est encore vide".

Une autre retraitée, panier à la main, a appris par son fils pour les coups de feu. "Il s'inquiète pour moi. Je ne suis pas sortie ce week-end, lundi, mardi. Mon fils veut que je quitte Malakoff. Mais pour aller où ? Je suis quand même bien ici, j'ai mes habitudes"

