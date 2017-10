Nantes Tour Bretagne : un toilettage à grande hauteur

0

Photo PO-Nathalie BourreauPour la huitième année consécutive, c’est l’entreprise nantaise AVR qui s’est collée aux fenêtres du plus haut immeuble de Nantes depuis hier et pour quatre semaines.

Au programme, le nettoyage des vitres et de leurs châssis sur les quatre faces de la tour, du rez-de-chaussée au 31e étage, 120 mètres de haut, soit près de 2 000 m2 de surface. Une opération peu indiquée pour les personnes ayant le vertige. L’équipe de deux employés d’AVR est rompue aux travaux acrobatiques. Ils n’ont cette fois pas besoin de faire de l’escalade à l’aide de cordes puisqu’ils utilisent la nacelle permanente qui équipe la tour Bretagne. « Nous sommes capables d’effectuer tous les types de travaux où l’accès est difficile. Ici nous disposons d’une nacelle mais ce n’est pas le cas pour les interventions que nous menons sur le palais des sports de Beaulieu, à la Cité des sciences de la Villette à Paris, ou encore sur les châteaux d’eau de la région choletaise ou sur la laiterie d’Ancenis », précise Vincent Gréau, gérant d’AVR.