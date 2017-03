Nantes Tous au festival du cinéma espagnol ce week-end

0

Depuis mercredi soir et ce jusqu’au 2 avril,le cœur de Nantes bar au rythme du 27e festival du cinéma espagnol. Le cinéma Le Katorza, le Théâtre Graslin, l’espace Ecureuil, le musée Dobrée, la Fnac ou Cosmopolis, le lieu de toutes les réjouissances (restauration, invités, librairie, expos), ont ouvert leurs portes

50 artistes sont attendus dont les comédiennes Rossy de Palma et Emma Suarez.

Julietta de Pedro Almodovar, Demonios tus ojos (de Pedro Aguilar), Tarde para la ira (Raul Arévalo) ou Vientos de la Habana (Félix Viscarret), autant de noms de films en compétitions et de réalisateurs avec lesquels Nantes s’apprête à vivre dès aujourd’hui une nouvelle aventure avec le cinéma espagnol. Attention les yeux, la présidente du jury n’est autre que l’écrivain Lydie Salvayre (prix Goncourt 2014 avec Faut pas pleurer) cette année.

Dix films noirs au total, dont une série TV, Crematorio, de Jorge Sanchez-Cabeduzo, seront diffusés lors de ce festival riche et dense. En ce 80e anniversaire des bombardements de Guernica (26 avril 1937), des films, une expo et des rencontres, dont l’une avec l’auteur Jean-Claude Carrière (qui fut scénariste de Bunuel), sont programmés. Un conseil : jetez un œil et même les deux sur la programmation, vous n’en reviendrez pas !



Du 22 mars au 2 avril www.cinespagnol-nantes