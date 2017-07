0

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 27 août, la ligne 2 sera complètement fermée pour engager divers travaux de sécurisation et rénovation du réseau. La ligne 3, elle, est déjà coupée entre Commerce et Hôtel-Dieu.

Explications en vidéo :