Nantes Transavia renforce ses routes estivales

0

Troisième acteur low-cost de Nantes Atlantique, Transavia veut renforcer sa position dans l'Ouest. Mais la filiale du groupe Air -France-KLM que dirige Nathalie Stubler le fait avec prudence et « agilité ». La compagnie n'ouvre pas de nouvelles routes. Mais elle « s'inscrit dans la durée ». Et cherche par trois actions à conforter ses positions pour franchir la barre des deux millions de voyageurs transportés depuis 2010. Elle renforce d'abord trois destinations clés. La compagnie propose cet été de nouveaux vols d'avril à septembre, jusqu'à deux par semaine, sur la ligne Nantes-Alger. Elle envisage une hausse de 26 % de l'offre Nantes-Marrakech avec cinq vols par semaine, dont un vol le lundi de mi-avril à mi-juin et un vol le vendredi toute la saison. Et organise une hausse de 40 % de l'offre pour Porto avec un vol quotidien. Ainsi, Transavia va desservir 14 routes au départ de Nantes et opérer jusqu'à 72 vols par semaine ou 12 vols par jour en période de pic pendant l'été. Au total, 483 000 sièges seront proposés à la vente sur l'année 2017, soit une hausse de 4 %. « Un parti pris, note Nathalie Subler, qui vaut à Transavia d'être élue meilleure compagnie aérienne low-cost d'Europe par le site Flight-Report ».