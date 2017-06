Nantes Travaux du 19 juin 2017 à octobre 2017 sur le périphérique nord

0

Dès hier, des travaux ont été entrepris sur le périphérique Nord de Nantes entre la Porte d'Orvault et la Porte de Rennes. Ils visent à terme, à améliorer les conditions de circulation.

La circulation est bien maintenue à 2x2 voies au droit du chantier. Les voies sont réduites en largeur et décalées sur les côtés. De plus, la vitesse maximum autorisée est ramenée à70km/hn, contre . Une voie est supprimée sur la RN165 à l’approche de section du périphérique en travaux, dans le sens Vannes/Nantes.

Des itinéraires conseillés sont indiqués pour éviter ce secteur.





Pour les usagers venant de Rennes (N137 ou de l'A11 se dirigeant vers Bordeaux, Noirmoutier, aéroport de Nantes, il est conseillé de prendre le périphérique intérieur (périphérique Est et Sud). Pour ceux qui vienennt de Cholet via la N249et se dirigeant vers Vannes, il est conseillé de prendre le périphérique intérieur (périphérique Sud). Suivre Direction Bordeaux à l'approche du périphérique. Enfin, pour ceux qui arrivent de Pornic, Noirmoutier (D723) et qui se dirigent vers Paris, Rennes, il est conseillé de prendre le périphérique extérieur (périphérique Sud), et de suivre la direction de Bordeaux à l'approche du périphérique.

A une échelle plus large, pour les usagers venant du Mans se dirigeant vers le Sud Bretagne, il est conseillé de passer par Rennes et inversement.



Les usagers sont invités à faire preuve de patience, de prudence et de vigilance pendant la réalisation de ces travaux.

Pour ceux qui le peuvent, il est préférable de privilégier les déplacements en dehors des heures de pointe du matin (7h-9h) et du soir (16h-19h).



Plus d'info sur les travaux sur le site de la DREAL Pays de la Loire.