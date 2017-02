Nantes Travaux sur l'A11 du 13 au 24 février : toutes les infos

0

Du lundi 13 au vendredi 24 février 2017, VINCI Autoroutes engage des travaux d'entretien sur l'A 11 au niveau du contournement nord de Nantes. Des bretelles vont être fermées de nuit.

"Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’entretien courant du réseau afin de maintenir un haut niveau de sécurité et de confort aux clients de l’autoroute A11. Afin de limiter la gêne occasionnée, les travaux nécessitant des fermetures de bretelles seront réalisés de nuit (de 21h à 5h)", fait savoir Vinci autoroutes.

Quels impacts sur les conditions de circulation ?

Semaine du 13 au 17 février 2017 :

 Nuits du lundi 13 au mardi 14 de 21h à 5h :

- fermeture de l’autoroute A11 entre les échangeurs n° 38 Porte de Gesvres et n°37 Porte de Rennes en provenance d’Angers vers Nantes/Rennes.

 Nuits du mardi 14 au mercredi 15 de 21h à 5h :

- Fermeture de l’autoroute A11 entre les échangeurs n°37 Porte de Rennes et n° 38 Porte de Gesvres en provenance de Vannes/Rennes et Nantes.

 Nuits du mercredi 15 au jeudi 16 de 21h à 5h :

- Fermeture partielle de l’échangeur n°38 Porte de Gesvres : Impossibilité de quitter l’autoroute A11 en provenance d’Angers + Impossibilité de rejoindre l’autoroute A11 en direction d’Angers.

 Nuits du jeudi 16 au vendredi 17 de 21h à 5h :

- Fermeture partielle de l’échangeur n°25 La Chapelle-sur-Erdre (Bérangeraie) : Impossibilité de quitter l’autoroute A11 en provenance de Vannes vers La Chapelle sur Erdre + Impossibilité de rejoindre l’autoroute A11 en direction d’Angers.

Semaine du 20 au 24 février 2017 :

 Nuits du lundi 20 au mardi 21 de 21h à 5h :

- Fermeture partielle de l’échangeur n°25 La Chapelle-sur-Erdre (Bérangeraie) : Impossibilité de quitter l’autoroute A11 en provenance d’Angers.

 Nuits du mardi 21, mercredi 22 et du jeudi 23 de 21h à 5h :

- des restrictions de voies de circulation seront ponctuellement mises en place entre les échangeurs n°22 Vieilleville et n°37 Porte de Rennes, dans les deux sens de circulation. La vitesse y sera alors réduite afin de renforcer la sécurité des usagers et des équipes intervenant dans ces zones de travaux.

Pour chaque fermeture, un itinéraire de substitution sera mis en place invitant les clients à suivre les panneaux jaunes « déviation ». Les usagers devront être prudents à l’approche des zones de travaux afin de préserver la sécurité des usagers comme des hommes et femmes en jaune qui interviennent sur les voies.