Nantes Très chers lampadaires

0

Les six communautés du grand débat sur la transition énergétique planchent ce mois-ci avant de livrer leurs contributions aux élus métropolitains. Ainsi, l'optimisation de l'éclairage public est apparue comme un vrai champ d'innovations potentielles. Il est vrai que les 94 000 points lumineux de l'agglomération coûtent cher sur le plan financier, 13,6 millions par an, mais aussi en terme de pollution lumineuse, d'agression de la biodiversité et de risques pour la santé publique. Les « évaluateurs » du grand débat en ont tiré trois vœux : l'élargissement de l'extinction nocturne entre 1 heure et 5 heures appliquée dans 15 communes à toute l'agglomération, le changement des 500 luminaires boules qui subsistent, une analyse des détecteurs de présence mis en place et une évaluation générale des attentes de la population en terme de sécurité.

Lire Presse Océan de lundi 13 mars