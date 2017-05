Nantes Très gros score de Macron à Nantes où il fait 86 % (définitifs)

0

Les chiffres définitifs de la ville de nantes viennent de tomber : ils font état de 86,52 % pour E. Macron. marine le Pen y fait seulement 13,47 %. L'abstention est en revanche très forte, qui s'établit à 25,09 %.

C'est à donc à Nantes et à La Chapelle-sur-Erdre qu'Emmanuel fait son plus gros score sur le département de Loire-Atlantique. Il est à plus de 80 % dans une douzaine de communes de l'agglomération nantaise.

A Nantes, c'était l'explosion de joie chez les Macronistes (notre vidéo).

Lire notre édition spéciale dans Presse Océan du lundi 8 mai.