Nantes Trêve hivernale finie : manifestation samedi pour refuser les expulsions

0

En 2016, dans le département de Loire Atlantique, la hausse des procédures d’expulsions pour retard de paiement des loyers, est à un taux jamais atteint depuis 2007. Selon les services de la préfecture, les évolutions 2015-2016 sont :

- Assignations au tribunal : 1 735, soit une augmentation de 20,07%

- Commandements à quitter les lieux : 1 109 soit une augmentation de 15,40%

- Demande de concours à la force publique : 745 soit une augmentation de 19,97%

- Concours à la force publique octroyée : 412 soit une augmentation de 31,63%

- Exultions réalisées avec le concours de la force publique : 206 soit une augmentation de 45,02%.

En réaction contre cette hausse l'INDECOSA-CGT 44 , qui milite pour l’information et la défense des consommateurs salariés, organise le 1er avril prochain, un rassemblement à 17 h devant la préfecture de Nantes. Il coïncide avec la fin de la trêve hivernale et le démarrage des procédures d'expulsion qui, selon l'association " va jeter à la rue des milliers de familles angoissées, sans solution de relogements. Face à la reprise de cette pratique honteuse et moyenâgeuse, INDECOSA –CGT 44 appelle les associations, les syndicats, les partis politiques, les citoyens à participer et à se joindre aux actions de refus des expulsions".

Une rencontre avec le Préfet de Loire Atlantique est prévue à 17h30.