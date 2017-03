Nantes Tri Yann fêtera ses 45 ans à la cité des Congrès

1

Ils sont entrés dans leur 46e année mais ont décidé de souffler les bougies des 45 ans. Ce sera le 12 mai à la cité des Congrès de Nantes. Une vingtaine de personnes sont invitées à vivre le concert sur scène. "Nous avons eu envie de faire revivre les veillées d’antan. Ce spectacle est un clin d’œil à notre dernier album « La Belle Enchantée »", indique l'un des chanteurs Jean-Louis Jossic. "Ce sera en quelque sorte « La Grande veillée de la Belle Enchantée ». Jean-Louis Jossic raconte que cette idée de faire monter des gens sur scène « date de 1975. Un jour, il y avait Joan Baez, seule avec sa guitare sur la scène de l'Olympia. La salle était tellement bondée qu’elle avait proposé à des dizaines de spectateurs de la rejoindre sur scène, de lui laisser juste l’espace pour chanter. Ça m’est resté »

Le groupe Tri Yann, le premier en France en terme de longévité et d’activités artistiques non interrompues (à la différence de Magma ou de Gong), s’inscrit comme l’un des champions en matière d’anniversaire. Les « vieux » Nantais se souviennent des 10 ans salle Paul-Fort, des 25 ans à l’Usine Lu (pas encore le Lieu Unique), des 35 ans (deux soirs à la Cité des congrès) ou des 40 ans. Pour ce nouvel anniversaire, « la Cité des congrès, c’est un lieu qui me plaît bien. L’une des raisons principales, c’est qu’il s’agit de la seule salle en France où je peux venir à pied pour chanter. J’habite juste à côté".

Lire notre article en intégralité dans nos éditions du jeudi 9 mars