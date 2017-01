Nantes Tri Yann passe un savon aux plateformes de téléchargement américaines

0

On se souvient cet été que le groupe nantais Tri Yann (1) fut obligé de changer la pochette de son dernier album « La belle Enchantée » pour accéder aux plates-formes de téléchargements « Deezer » et «Tunes ». En effet, le dessin choisi ne plaisait pas aux bonnes moeurs. Il s’agit d’une œuvre de Georges Lacombe (1868-1916) présente au musée des beaux-arts de Quimper. Pour ses vœux, le groupe a concocté une savonnette avec cette explication : « Ces quelques molécules emphiphiles, réaction d’hydroxyde de sodium et de potassium de sodium, sont la copie exacte - au poids d’une bulle près- du savon que nous passons aux plateformes de téléchargement américaines qui ont refusé le visuel de notre CD " La Belle Enchantée" jugé comme pornographique. Trumperie ou herpès de pudibonderie ? Ben, c’est du propre

Il ne s'agissait là que d'une oeuvre des colletcions du musée des beaux-arts de Quimper, difficle à confondre avec un sex-soap... Tous nous savent honnêtes et loin de nous l'idée d'avoir voulu nous faire mousser par un glissement sur la pente savonneuse de l'immoralité !

Alors fi des rabat-joies. On s'en lave les mains !»

