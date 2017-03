Nantes Tripode : une réunion pour rien à Matignon

0

Une délégation d'anciens fonctionnaires du Tripode a été reçue cet après-midi à Matignon. Une rencontre dont il n'est rien sorti.

Ils espéraient enfin obtenir une réponse concernant le classement de leur ancien lieu de travail en site amianté. Ils sont revenus très déçus, et encore plus remontés.

Reçus cet après-midi à Matignon par une conseillère technique du Premier ministre, l'intersyndicale du Tripode et les six fédérations (CFDT, CGT, FO, CFTC, Unsa, Solidaires) du ministère des Finances n'ont rien obtenu. "On nous a expliqué qu'il fallait faire une nouvelle étude, pour savoir dans quelle catégorie pourrait rentrer le Tripode, de nouvelles dispositions législatives... Un truc abracadabrant dont personne ne nous avait jamais parlé jusque-là, s'énerve Francis Judas, porte-parole de l'intersyndicale. On n'a eu aucune réponse précise à nos questions. Cétait une réunion mal préparée, pas très sérieuse, sans réelle volonté d'aboutir".

Les anciens du Tripode, qui avaient occupé les locaux de l'Insee, à Nantes, dans la nuit de lundi à mardi, pour marquer le 12e anniversaire de la démolition de la tour amiantée, ont donc prévu une nouvelle action, jeudi matin.

Inauguré en 1972, évacué en 1993, le Tripode a été rasé le 27 février 2005 après que 350 tonnes d'amiante en avaient été retirées. L'immeuble a accueilli 1 800 fonctionnaires de l'Insee, du Trésor public et du ministère des Affaires étrangères, ainsi qu'un restaurant inter-administratif.

Le classement en site amianté permettrait aux 20 % des agents encore actifs - soit moins de 400 personnes - de bénéficier d'un départ en pré-retraite amiante. Le dispositif, en vigueur depuis 1999 dans le privé, devait être étendu dès 2015 aux fonctionnaires, mais l'arrêté ministériel n'a pas encore été pris.