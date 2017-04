Nantes Trois congrès de santé

0

Nantes est au centre de l'actualité médicale en cette fin de semaine. La 12e édition du Printemps de la cardiologie réunit 550 spécialistes pour le plus grand congrès de recherche cardiovasculaire francophone. Largement ouverte aux équipes de jeunes chercheurs, cette rencontre de chercheurs et cliniciens évoque notamment la médecine prédictive dont on parle de plus en plus. De son côté, l'Hôpital privé du Confluent a reçu 50 spécialistes nationaux pour un partage d'expérience autour du traitement des patients fragiles et des cas les plus complexes de cardiologie interventionnelle coronaire. Enfin, les chercheurs de l'Institut de Cancérologie de l'Ouest organisent un rendez-vous national sur le cancer de l'ovaire autour de l'immunothérapie.