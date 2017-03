Nantes Trois coups de couteau dans le ventre : deux suspects interpellés

0

Jeudi après-midi, aux alentours de 17 heures, un homme de 27 ans a reçu trois coups de couteau dans l'abdomen, rue Lionel-Terray, dans le quartier du Ranzay, à l'est de Nantes. Il a été transporté aux urgences du CHU.

Cet homme et son frère avaient été appelés un peu plus tôt par leur mère, importunée par des jeunes qui écoutaient de la musique à fond dans leur voiture au pied de son immeuble et avaient très mal pris une de ses remarques.

Les deux frères sont venus demander des explications aux jeunes dans la voiture. Une bagarre a éclaté au cours de laquelle un couteau a été sorti et planté à trois reprises au niveau du ventre du cadet.

Deux suspects ont été interpellés. Un le soir même, âgé de 17 ans. Le deuxième ce vendredi matin, âgé de 21 ans. Ils ont été placés en garde à vue pour tentative d'homicide et sont actuellement entendus par les enquêteurs de la brigade criminelle.

Plus d'informations ce samedi 18 mars dans Presse Océan