Nantes Trois historiques du Hangar à bananes livrent leurs anecdotes

A l'occasion des 10 ans du Hangar à bananes : rencontre avec Yvon Dalibot (Dockyard et Australian), Philippe Clément (LC Club) et Max Curet (Rond point).

Philippe Clément, l'ancien patron du Quai West a été l'un des premiers à s'investir dans le projet. Yvon Dalibot a été le dernier à signer un bail commercial. Maxime a succédé à son père à peine deux ans après l'ouverture du Hangar. Mais il y travaille depuis l'origine.

« On ne savait vraiment pas où l'on allait, on partait dans l'inconnu total », soulignent-ils, même si Philippe Clément avoue s'être intéressé au moment au projet. « J'y pensais quand même même depuis plusieurs années, depuis 1996 exactement. Car je voyais bien qu'au Quai West, cela allait devenir compliqué, avec des problèmes de voisinage et de parking ».

"Un quartier de la ville"

Yvon, qui avait vendu deux affaires à Brest et Maxime dont le père avait envie de se lancer dans un nouveau projet sont arrivés dans l'inconnu. « Le Hangar nous semblait attractif même si on ne savait absolument pas ce que cela allait donner. Et dix ans après, le Hangar est devenu un véritable quartier de la ville. Le Hangar a révolutionné la nuit nantaise ». « Attention, prévient Philippe Clément, ce n'est toujours pas un quartier comme Trentemoult et il n'y a même pas de distributeur d'argent. Mais c'est un vrai pari pour les cinq - dix ans à venir ce fameux hangar, qui a été si décrié et qui, finalement, ne fait pas d'ombres aux autres ». « Il est complémentaire » insistent Yvonnick et Maxime. « Et quand La Cantine du VAN cartonne, on fait aussi nos meilleurs chiffres » avance fièrement Yvonnick.

Les trois protagonistes auraient préféré un endroit de loisirs à la place de la HAB Galerie, « un bowling, un cinéma ou même une salle de sports. Cela aurait amené sans doute plus de monde. Mais on ne critique pas, pour autant, ce choix. C'est juste différent de nous ».

Mais ils bénéficient « du plus bel emplacement terrasse de Nantes, plein ouest. Loin devant le centre. Aux beaux jours, tempère Philippe Clément, car les gens ont longtemps hiverné ».

"Toujours la folie"

Côté clientèle, les trois complices avouent drainer « une clientèle de tous les âges et très cosmopolite. Il y a vraiment un mix de tout selon les établissements. Et le week-end, c'est toujours la folie, comme au départ... alors qu'en début de semaine, c'est un peu plus calme ».

« Lors de l'inauguration, il y a dix ans, on a appelé nos fournisseurs le dimanche, car on n'avait plus rien » rigolent-ils. Philippe Clément avait même servi des saucisses dans des flyers (véridique), car il n'avait plus de pain. Et Maxime de rappeler qu'il a encore « des clients qui arrivent avec des panneaux de signalisation ». C'est interdit et Maxime a même été contrôlé par la police.

Retrouvez ce samedi dans Presse Océan nos deux pages spéciales. Mardi 30 mai, Presse Océan publie un supplément gratuit sur l'anniversaire du Hangar à bananes