Nantes Trois interpellations lors de la manif hier soir des "ingouvernables"

0

Environ 300 personnes ont manifesté, dimanche soir, à Nantes, à la suite de la proclamation des résultats du premier tour de l'élection présidentielle. À l'appel de mouvements antifascistes et anticapitalistes, ils ont marché contre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qualifiés pour le second tour de la présidentielle.

Lire aussi :

Leur cortège, parti du quartier Bouffay, a très vite été disloqué par les forces de l'ordre. Il a été émaillé par de brefs heurts et quelques dégradations. Une dizaine de poubelles ont été incendiées tandis que la vitrine de La Poste un distributeur de billets ont été détruits rue de la Marne.

Trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue pour participation à un attroupement avec le visage dissimulé ou des jets de projectiles.

Plus d'informations à lire mardi 25 avril 2017 dans Presse Océan ou nos éditions en ligne