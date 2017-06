Nantes Trois ponts en travaux

1

Les automobilistes du sud Loire ont découvert la situation à leurs dépens dès hier matin. Le chantier de rénovation du pont des trois continents que beaucoup empruntent pour se rendre en centre-ville a débuté. Les travaux de rénovation des joints de chaussée vont durer jusqu'au 28 juillet. Les chaussées sont rétrécies à deux voies au lieu de quatre. C'est dire les difficultés de circulation que cela va entraîner pendant un mois. Un chantier identique est en cours sur le pont Willy Brandt qui sera fermé les 29 et 30 juin. Enfin, des travaux de rabotage, reprise d'enrobée et joints de chaussée et trottoirs auront lieu sur le pont Clemenceau du 10 juillet au 1er septembre.