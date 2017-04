Nantes Troisième édition de la Starting Girls Run ce soir

0

Le départ de la troisième Starting Girls Run va être donné ce soir vers 21 h 30 à quelques pas du Miroir d’eau. 1 300 coureuses vont prrendre le départ de la course de 5 km ou 10 km.

Dès 16 h, les sportives inscrites ont pu se préparer sur le village de la course grâce à des échauffements en musique menés par des coachs spécialisés et des ateliers beauté et bien-être. Les coureuses pouvaient se faire maquiller et coiffer pour avaler sans ciller les deux distances proposées 5 ou 10 km.

Cette année, pour la première fois, il est possible de s’inscrire en solo ou en équipe, avec le choix des distances : « Il y a une course à allure libre de 5 km, plutôt destinée aux coureuses qui débutent et une course de 10 km qui s’adressent à celles qui ont un peu plus d’expérience » indique Valérie Girond, présidente de la Fabrique sportive.

Le parcours à travers les rues du centre ville est jalonné de surprises lumineuses : les coureuses vont traverser notamment le Jardin des plantes, la place Foch, le cours des 50 Otages, la place Royale, la place Graslin et la rue Jean-Jacques Rousseau.

Retrouvez notre photo du départ dans Presse Océan dimanche 23 avril