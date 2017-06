Nantes Trust au Hellfest samedi, un Docteur en sociologie décrypte

0

Le groupe Trust jouera samedi 17 juin sur l'une des deux grandes scènes du Hellfest de 19 h à 20 h. Gérôme Guibert, Docteur en sociologie, et maître de conférences à l'université Sorbonne Nouvelle décrypte le groupe.

Presse Océan Pourquoi le groupe avait annulé au Hellfest en 2011 ?

Gérôme Guibert : » Le Hellfest les avaient annoncé pour l’édition 2011 en compagnie de groupes comme Scorpions, Judas Priest ou Iggy and the Stooges. Ils avaient annulé à cause d’une brouille entre Nono (Norbert Krief) le guitariste, et Bernie (Bernie Bovoisin) le chanteur, qui sont les deux leaders historiques du groupe et ont des rapports orageux. Il faut dire que Trust, formé en 1977, s’était séparé en 1985. Depuis, ils se sont plusieurs fois sporadiquement réunis en fonction des occasions, pour faire une tournée ou sortir un album. Il semble que Le Hellfest n’ait pas tenu rigueur de leur annulation de 2011, ce qui est plutôt bien vu de leur part car cela leur a laissé l’opportunité de contractualiser à nouveau avec le groupe.

Que pensez-vous de e ce retour sur la scène du Hellfest 2017 ?

« C’est une bonne nouvelle et c’est cohérent avec la démarche du Hellfest qui programme à la fois des groupes récents qui défrichent les nouveaux genres de musiques extrêmes et des groupes historiques qui ont construit la culture heavy metal. Trust fait bien entendu parti de ce second type de groupe, et ce fut même un poids lourd à l’aube des années 1980. Ils étaient potes avec AC/DC avec qui ils jouèrent à Paris, tournèrent en Europe avec Iron Maiden et enflammèrent le festival de hard rock/heavy metal anglais Donington en 1981 et 1982. Il est d’autant plus pertinent qu’ils jouent cette année, 40 ans après leurs débuts et l’année même où vient d’être édité en vinyle (à l’occasion du Disquaire Day) leur concert à Nantes du 29 novembre 1980 au Parc des Expositions de la Beaujoire !

A quoi doivent s'attendre les spectateurs sur scène ?

« C’est là où l’enjeu est grand à mon avis. Lors de la programmation 2011, il était précisé que Trust ferait un set « focalisé sur les années 1980 », ce qui veut dire uniquement des morceaux de la première période, et notamment des albums les plus heavy de Trust, Répression (1980), et Marche ou Crève (1981). De quoi remporter tous les suffrages face au public connaisseur du Hellfest et marquer l’histoire du metal par leur concert là bas (un peu comme le show de Twisted Sister en 2009 ou celui de Black Sabbath l’an dernier). Mais comme beaucoup d’artistes, Trust a envie de placer des morceaux plus récents, quitte à décevoir… Par ailleurs, le groupe est capable du meilleur comme du pire, ceci bien que Bernie Bovoisin soit généralement une bête de scène toujours prêt à relever les challenges. Il y a donc beaucoup de pression sur ce concert qui constituera sans nul doute un moment clé du festival puisque le groupe joue à la maison (en France) dans le cadre d’un festival international.

Dans quel cadre vous êtes-vous intéressé à Trust et pourquoi ?

« En 2013, je devais intervenir au premier colloque international de l’International Society for Metal Music Studies, aux Etats Unis. C’était un colloque qui réunissait des chercheurs du monde entier impliqué dans le metal. J’étais le seul français. Ça faisait un moment que j’accumulais des données sur Trust, car leur carrière m’intriguait. Ils furent tout de même ceux qui imposèrent le heavy metal en France, et se positionnèrent tout en haut des ventes avec « Antisocial » en 1980, un titre chanté en français. Leur nom était noté sur les sacs US des collégiens, et ils touchaient tous les milieux sociaux. Si la carrière de Trust m’intriguait, c’est que en quelques années, alors qu’ils étaient partout, ils disparurent des écrans radar. J’eus d’ailleurs quelques échos de leur notoriété internationale dans le cadre du colloque ISMMS, car tout le monde connaissais Trust là bas, au même titre que Motorhead, Iron Maiden ou Judas Priest. D’autant plus que le groupe de thrash metal New Yorkais Anthrax avait repris « Antisocial », en en faisant à nouveau un tube à la fin des années 1980 aux Etats Unis.

Que reste-t’il de Trust ?

« En résumé, on pourrait dire que Trust fut le groupe de metal français le plus connu avant que Loudblast, puis Gojira ne ravissent ce titre. Mon hypothèse sur le déclin de Trust après 1981 est que leur posture à base de riffs lourds et de textes anarcho-libertaires qui convenait bien à la critique de la France giscardienne, tournait un peu à vide dans le contexte socialiste optimiste d’après 1981. En fait, Trust est un groupe pour les périodes de crise, particulièrement efficace lorsque la liberté de parole est brimés.

Vous écrivez sur ce groupe ?

"Oui, je publie à la fin de l’année deux articles sur le groupe, le premier dans l’ouvrage collectif sur l’histoire sociale du rock dirigé par deux historiens aux presses universitaires de Lille, et l’autre dans un ouvrage en anglais que je dirige (Made In France, Studies in Popular Music, chez Routledge)."

Trust au Hellfest samedi 17 juin, Main Stage de 18 h 55 à 19 h 55

GUIBERT Gérôme, « Gloire et déclin du groupe de hard-rock français Trust (1977-1984) : Une hypothèse socio-politique », in BAUBEROT A., TAMAGNE F., This is The Modern World. Pour une Histoire Sociale du Rock, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, déc.2017