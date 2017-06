Nantes Ue maison réalisée en impression 3D

0

On vient de Chine, de Thaïlande et du Pakistan et de nombreux autres pays voir le projet BatiPrint3D sous la responsabilité de l’enseignant chercheur Benoît Furet. Le robot polyarticulé réalise les parois en mousse expansive qui servent de coffrage pour y couler ensuite le béton. Les trajectoires du robot sont guidées par un capteur laser. Ce procédé permettra de réduire le temps de ocnstruction, d'améliorer l'isolation thermique, ainsi que de réduire les coûts d'exploitation de la construction.

« Notre maquette numérique (BIM), réalisée avec les ingénieurs, est réutilisée par l’entreprise qui construit l’immeuble et le robot comprend ce qu’il doit faire à partir de celle-ci », explique l’architecte nantais Charles Coiffier (Tica Architecture). Cette expérimentation préfigure la réalisation en trois jours à partir du 14 septembre du logement définitif pour Nantes Métropole Habitat, rue du Croissant, quartier Bottière. Ce projet réunit un consortium inédit de partenaires scientifiques, industriels, publics et des acteurs du monde socio-économique.