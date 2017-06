Nantes Ultra droite mise en cause : un collectif demande la dissolution du GUD

0

Après la mise en cause de militants du GUD, groupe d’ultra droite, dans l’agression de deux jeunes à l’arrêt Du Chaffault, à Nantes le 7 mai dernier, le collectif contre l’extrême droite et ses idées demande que « la dissolution de cette organisation dangereuse soit prononcée rapidement ». « Les déclarations du procureur de la République après les arrestations opérées dans l’affaire des agressions (qui ont provoqué de très graves blessures) mettent en cause des militants du GUD. Depuis des mois, diverses exactions venant de ce milieu ont été signalées dans notre ville. Le 3 février, par exemple, après un meeting soutenu par le GUD, certains de ses militants ont défilé en ville, munis de barres de fer et dévasté un bar, sans être inquiétés par la police », note le collectif qui regroupe notamment la CGT, Solidaires, Visa, Attac, Ensemble, le NPA.