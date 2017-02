Nantes Un 14 juillet au château

0

Changement de décor. Pour la première fois, le spectacle pyrotechnique et musical qui accompagne les festivités du 14 juillet quittera les berges de la Loire et l'île de Nantes. Il sera donné le vendredi 14 juillet à 23 heures à partir du château des ducs de Bretagne.

Le thème qui a été retenu par la Ville est celui des « jets de lumière au château ». Le spectacle sera accompagné de musiques classiques orchestrales en lieu avec l'eau et fera référence aux jeux d'eau du miroir d'eau. Le tir sera donné dans la cour et sur la muraille entre les deux tours de la muraille sud. Le spectacle prévu doit durer entre 17 et 19 minutes.