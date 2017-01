Nantes Un an de prison après l'agression à Brin de Causette

0

Parce qu'il est persuadé qu'on lui a volé un ticket de loterie gagnant, un homme de 46 ans a menacé de mort une éducatrice puis frappé à coups de balai un homme dans les locaux de Brin de causette, en novembre à Nantes. L'homme, qui souffre de problèmes psychiatriques et d'une addiction à l'alcool, a été condamné hier à un an de prison dont six mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve. Sa 24e condamnation. Durant 2 ans, il devra se soigner et éviter la rue Sarrazin où se situe l'association qui vient en aide aux gens de la rue.