Nantes Un arbre à voeux va pousser sur le miroir d'eau

0

Un arbre à vœux va s'installera près du miroir d'eau du 31 décembre au 15 janvier.

C'est une sorte de génie de la lampe à la nantaise : un grand tilleul s'habillera d'une petite lumière supplémentaire à chaque nouveau vœu des habitants. Cet arbre à vœux s'installera près du miroir d'eau, du 31 décembre au 15 janvier. La magie commencera en effet le soir du réveillon, à la nuit tombée, de 17 h à 2 h.

L'agence nantaise Bakasable spécialisée dans « le sur-mesure numérique » a imaginé ce projet. « Trois bornes interactives situées autour de l'arbre vont permettre aux Nantais de renseigner leur vœu pour 2017 et de « l'envoyer » dans l'arbre, indique Nicolas Cloarec, ?co-gérant chez Bakasable. Il prendra alors vie et partira vitesse grand V illuminer l'une des branches du tilleul, dans un petit nuage de fumée. »

Et comme un vœu a souvent plus de chances de se réaliser lorsqu'il est partagé, la Ville de Nantes proposent de le poster sur Facebook, Twitter ou Instagram avec vos plus belles photos et vidéos de l'arbre, accompagnées du hashtag #BonneAnnéeNantes. Une page web compilera l'ensemble des vœux réalisés et sera consultable à partir du 2 janvier. Il sera aussi possible d'écrire son vœu via cette page, puis de le partager sur les réseaux sociaux.

Du 31 décembre au 15 janvier, de 17h à 2h, à l'angle du miroir d'eau.

Retrouvez plus d'infos dans Presse Océan samedi 31 décembre