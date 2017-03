Nantes Un avant-goût du nouveau spectacle de Royal de Luxe en vidéos

0

La troupe Royal de Luxe joue actuellement en Belgique, au festival de Malines, sa nouvelle création, tous les jours jusqu'à ce dimanche 26 mars. Cette fois, pas de nouveaux Géants, mais un spectacle de "petite forme" qui a pour nom "Miniatures" pour une jauge de 700 personnes. Jean-Luc Courcoult, le directeur et créateur du Royal, pose son regard sur le monde d'aujourd'hui en imaginant le rêve d'un pilote de ligne. Ce grand voyageur s'endort aux commandes et laisse faire le pilotage automatique, on entre dans son rêve. "Je cherchais une réponse artistique aux maux de notre société, aux attentats", explique Guido Wevers, le directeur du festival belge qui a demandé à la troupe de créer un "spectacle autour du thème de la justice".

"J'ai imaginé une histoire de coeur et de respiration", résume Jean-Luc Courcoult qui, à travers ce conte théâtral, décline les sujets brûlants de l'actualité, des attentats bien sûr mais aussi de la vente des armes, du réchauffement climatique, de la corruption, des médias, du pouvoir. "Mon métier, c'est d'éclaircir la situation, pas de la juger car ça ne sert à rien. J'essaye de faire surgir une dimension poétique des sentiments que l'on ressent à l'examen du monde. J'espère que le public pourra s'en emparer. L'important, c'est de ne jamais être indifférent et de ne pas se réfugier dans le "tous pourri". Je ne suis ni politicien ni expert, je fais juste un spectacle en me nourrissant de l'actualité du monde avec des métaphores et des images directes". On retrouve tous les codes de Royal de Luxe dans cette pièce, épatantes trouvailles, objets du quotidien revisités, humour, mélancolie et tristesse aussi, comme l'image de l'enfant syrien, aylan, retrouvé noyé sur la plage, pour échapper à la guerre. Sur le tarmac, neuf comédiens ébouriffants. spectacles Jusqu'au 26 mars à Malines, près de Bruxelles en Belgique. A Nantes, cet été, dates en cours de calage.

La distribution de « Miniatures »

Comédiens : William Moricet-Flaherty, Didier Loiget, Victoria Delarozière, Susana Ribeiro, Marlène Courcoult, Anne-Marie Vennel, Jeff Terrien, Jean-Yves Aschard, Max Belland

Costume Gallo Lavallée (sur la création) et Marie-Lou Mayer

Sondier : Michel Augier