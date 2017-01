Nantes Un bel élan solidaire pour une élève handicapée

0

Un bel élan de solidarité a permis à la petite fille handicapée de retrouver son ordinateur volé à l'école privée de Bouaye. Le message de la maman ne pouvait pas laisser indifférent. « Avis à celui ou celle qui a eu la mauvaise idée « d'emprunter » l'ordinateur qui se trouvait dans la classe de CE1 de l'école pendant les vacances de Noël, écrivait-elle jeudi sur les réseaux sociaux. « Il n'a aucune valeur pour vous. Mais il permet à notre fille de travailler et d'être une élève comme les autres !... Il est encore possible de le rendre et le remettre où il a été pris ! » C'était mardi, au retour des vacances scolaires de Noël. Elya, sa petite fille de 7 ans qui souffre d'un handicap moteur léger, avait repris le chemin de l'école Notre-Dame de la Trinité à Bouaye. Elle se réjouissait de se remettre au travail sur l'ordinateur qui lui permet d'apprendre plus facilement. Mais ce mardi, l'outil d'Elya avait disparu...Les parents d'Elya n'hésitent pas à en parler autour d'eux. Et lancent jeudi un appel sur les réseaux sociaux... Le voleur garde le silence. Mais plus de 850 personnes répondent à l'appel en quelques jours. Finalement, la société Ludwig Informatique, de Bouaye, contacte la famille et propose un ordinateur d'occasion. En quelques heures, Elya a retrouvé le sourire et le fil de ses découvertes scolaires.

