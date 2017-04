Nantes Un camion en fâcheuse position devant l'Intermarché de Malakoff

0

Cette information vaut surtout pour la photo, qui nous a été transmise par un observateur de la scène. Mardi soir, un imposant semi-remorque, qui faisait partie d'un convoi exceptionnel, a mal géré son parcours et s'est retrouvé coincé quartier Malakoff, sur le rond-point du boulevard de Berlin, face à l'Intermarché. Les agents de la TAN étaient peut-être les plus embêtés. L'accident a bloqué la circulation, notamment du busway (C3), de 19 h à 22H30 sur le boulevard de Berlin. Un camion grue est arrivé vers 20 h, conducteur et dépanneurs ont sanglé le camion et l'ont tiré par à-coups pendant près de 2 h. Un poteau de la TAN a été arraché.