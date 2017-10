Nantes Un cercueil pour "la mort des contrats aidés"

0

Le cercueil est lourd, "c'est le poids de tous ces contrats aidés qui vont disparaitre", explique le Mouvement inter-associatif contre le gel des emplois aidés. Dimanche, au premier Rendez-vous des associations nantaises (lire aussi ici), plusieurs structures ont alerté le public sur leur situation.

Ils étaient nombreux à la Cité des congrès à porter un brassard vert au bras "en soutien contre la casse du secteur associatif". En Loire-Atlantique, près de 650 emplois aidés sont menacés.

Actions de proximité menacés

"Des associations et de nombreuses actions touchant des dizaines de milliers de bénéficiaires risquent de disparaitre, s'agace le Crapej Pays de la Loire. La capacité de nombreuses associations, comme des collectivités, à continuer à mener dans les prochains mois leurs actions de proximité au service des citoyens est menacée".

Variable d'ajustement

"Nous sommes contre la baisse des emplois aidés, cette décision enfonce encore plus le secteur associatif et ses salariés dans la grande précarité", dénonce de son côté Asso solidaires 44. "Arrêtons de nous voiler la face, aujourd'hui sans les salariés associatifs, une grande partie des missions de service public ne serait pas remplie", pointe le syndicat.

"Nous sommes la variable d'ajustement qui doit toujours s'adapter au contexte politique, faire toujours plus avec moins de moyens. Notre rôle de tampon social atteint ses limites", écrivent-ils dans une lettre adressée au maire de Nantes et au gouvernement.