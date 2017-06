Nantes Un chef étoilé au Musée d'arts

0

Le chef de la Mare aux Oiseaux va ajouter une nouvelle touche à son art en s'installant dans un lieu plus urbain.

Le Musée d'arts de Nantes et Nantes Métropole annoncent leur nouvelle collaboration avec Éric Guérin, chef étoilé de la Mare aux Oiseaux, à Saint-Joachim et du Jardin des Plumes, à Giverny, à l'occasion de la réouverture du Café du Musée. Situé au cœur du Palais, dès le 23 juin, l'établissement accueillera les visiteurs pour une pause gourmande en journée et autour d'un menu raffiné en soirée.

Plus d'infos dans nos colonnes ce samedi 3 juin