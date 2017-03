Nantes Un concert de soutien pour le dernier bateau-lavoir

0

Construit en 1902 à Ancenis, ce bateau-lavoir servit durant des décennies aux blanchisseuses de Nantes pour laver le linge des habitants. Racheté en 1968, il fut hissé sur un chaland avant d’être transformé en cabaret flottant de Nantes de 1968 à 1978. Ce cabaret rive gauche (à ne pas confondre avec le café actuel bassin Ceineray), a accueillit Mouloudji, Gilles Servat, Alan Stivell ou Félix Leclerc. C’est aujourd’hui la maison d’habitation de Soasig Le Masson. Sa coque, très abîmée, mérite réparation. Afin de soutenir financièrement les travcaux, des musiciens ont décicé de se mobiliser pour ce patrimoine fluvial et d’organiser un concert.

Ce sera le lundi 5 juin (jour férié) à la salle Paul Fort à Nantes à partir de 18 h. Seront présents Hélène et Jean-François, Gilles Servat, Jossic-Chocun-Corbineau (Tri Yann), Jacques Bertin, Michel Boutet, Ewen et Delahaye, Paul Meslet, Jean-Marie Piton, Trio Gringo, Georges Fisher et Patrick Couton et d’autres.

Dès 18 h (15 €), salle Paul-Fort, rue Basse-Porte

Contact billetterie réservations des places : helene.salmon@free.fr (06 75 53 13 75)

Lire notre article en intégralité dans nos éditions du jeudi 9 mars