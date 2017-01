Nantes Un conte en langue des signes à partir de 5 ans

0

Samedi 21 janvier, la médiathèque Floresca Guépin à Nantes propose via « Sign’les mots » de découvrir la langue de signes française (LSF) par le conte « Je vais te manger ! ». L’histoire ? « Il était une fois une petite poule, qui passait son temps à picorer. De la colline voisine, un renard la surveillait. Il préférait la laisser grossir avant de la croquer. A force de patienter, le renard avait maigri et la poule avait grossi… ». Avec Solange Pelletier pour la Langue des signes française (LSF) et Domitille Baudouin pour la voix.

Le 21 janvier. Gratuit, à partir de 5 ans. A 11 h. 15 Rue de la Haluchère. Nantes-Souillarderie) . 02 40 93 41 60