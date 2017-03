Nantes Le corps d'un homme repêché en Loire ce jeudi matin

0

Un corps flottant en Loire dérivant vers Cheviré a été repéré ce jeudi matin, peu après 8 h, non loin du pont de Pirmil à Nantes.

Les plongeurs du service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique (Sdis 44) ont repêché la victime et l'ont déposée, pour les besoins de l'enquête de police et les premières constatations médico-légales, sur les quais de Trentemoult, à Rezé. Il s'agit d'un homme.

Plus d'informations à lire vendredi 10 mars 2017 dans Presse Océan ou nos éditions en ligne