Nantes Un coureur nantais félicité par le fondateur de Facebook en personne

"L'une de mes histoires préférées, c'est comment, en France, Nicolas Lemonnier a commencé à ramasser des ordures sur ses courses et poster des photos dans le groupe. Beaucoup de gens ont aimé et commenté ses publications, donc Nicolas a lancé un groupe appelé "Run eco team" qui a maintenant plus de 1,500 membres qui ont maintenant nettoyé leurs communautés comme ils courent. Je ne m'attendais pas à ce que mon défi de faire courir 365 miles serait d'organiser des gens pour aider l'environnement."

Ce message est signé par le géant américain mondialement connu Mark Zuckerberg, fondateur du réseau social Facebook, qui à la veille de Noël, le 24 décembre, a choisi d'épingler sur sa propre page Facebook (suivie par la bagatelle de 82 millions de personnes) le groupe créé par le jeune Nantais pour sauver la planète.

Voici le post tel qu'il figure sur le profil Facebook du patron américain

« Ce message de Mark Zuckerberg est un vrai tremplin qui, je l’espère, va nous permettre de toucher beaucoup de personnes », souligne le Nantais Nicolas Lemonnier, qui a lancé en décembre 2015 le groupe Fracebook « Run éco team ». L’idée ? « Ramasser des déchets lors des sorties jogging et poster des photos sur Facebook pour inciter d’autres personnes à faire le même geste. » Le groupe réunit désormais 4 000 membres « partout dans le monde : Australie, Nouvelle-Zélande, Angleterre, USA, Niger… Nous avons estimé qu’une dizaine de tonnes de déchets a ainsi été ramassée en 2016. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons un impact sur l'environnement. »

