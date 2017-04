Nantes Un détenu grièvement blessé avec une arme artisanale

0

L’agresseur est entré dans la cellule, avec une cuillère en bois aiguisée comme une lame… et l’a plantée dans le cou de sa victime.



Les agressions de ce type ne franchissent que peu souvent les murs épais de la prison.



Celle-ci a fini par les traverser, parce qu’une mère a écrit à Presse Océan pour « remercier » les agents des services pénitentiaires. À ses yeux, ils ont « sauvé la vie » de son fils, incarcéré au centre de détention de Nantes.



C’était il y a un peu plus d’une semaine, le dimanche 26 mars. Il était 7 h et les portes des cellules venaient de s’ouvrir quand un autre détenu s’en est pris à lui. Violemment.

L'agresseur avait fabriqué une arme artisanale : une cuillère en bois, affûtée comme une lame. Il a frappé l’occupant de la cellule au niveau du cou, avec force. « Par chance, un autre détenu a entendu les appels au secours et donné l’alerte », rapporte un agent. « Il a immédiatement prévenu les surveillants, qui ont pu maîtriser l’agresseur ».

Sa victime, un homme âgé de 52 ans, a aussitôt été transportée aux urgences du CHU de Nantes. « La lame s’était fichée dans le cou, coté droit », indique sa mère. « Mon fils a passé trois heures au bloc. Dix centimètres de bois ont été retirés. C’est passé à quelques centimètres de la carotide ».





Plus d'informations dans Presse Océan mardi 4 avril 2017